Veganistische jongen (12) verhangt zich nadat pesters vlees naar hem gooiden in schoolrefter

Bron: The Sun, Daily Mail 1 rv De 12-jarige jongen werd gepest omdat hij weigerde vlees te eten. Een 12-jarige jongen die veganistisch was, heeft zichzelf van het leven beroofd nadat pestkoppen vlees naar hem hadden gegooid in de schoolrefter. Louie Tom Fenton verhing zich in januari. Voor de rechtbank kwam aan het licht dat de jongen op school in het Britse Hertford werd gepest voor zijn besluit veganistisch te eten.





De jongen, zo getuigde zijn moeder, was door de pesterijen ook met zelfverminking begonnen. Hij verliet tijdens de lunchpauze op school de refter om aan zijn pesters te ontkomen en was ook beginnen roken als een manier om met de kwellingen om te gaan. Niettegenstaande zijn moeder herhaaldelijk de school had ingelicht over de pesterijen, hielden die niet op.

Nog voor de rechtbank werd gesteld dat er geen bewijs was dat de jongen de intentie had zich van het leven te beroven, er werd ook geen afscheidsbrief gevonden. Zijn vader gelooft niet dat zijn zoon een eind aan zijn leven wilde maken. "Ik heb nooit het gevoel gehad dat Louie zo depressief was dat hij wilde doodgaan. Wat ik me wel afvraag, is of de school iets heeft gedaan om paal en perk te stellen aan het pesten", aldus de vader. Enkele weken na zijn overlijden stond een skireis met de school gepland en volgens zijn ouders keek de jongen daar naar uit en had hij het voortdurend over met wie hij de kamer zou delen.

rv Louie Tom Fenton (rechts) was lid van de zeescouts.

rv De 12-jarige Louie Tom Fenton werd gepest omdat hij had besloten veganistisch te eten.

De directeur van de school laat weten dat de school op de hoogte was van het pesten, maar dat het incident waarbij vlees naar hem werd gegooid niet aan de directie werd gemeld door de familie van de jongen of de jongen zelf. De directeur voegt er aan toe dat het schoolbeleid inzake pestgedrag zal worden aangepast "zodat lessen worden getrokken uit de dood van Louie".

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen op het gratis nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.