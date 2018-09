Veganistisch eten verplichte optie in ziekenhuizen en gevangenissen in California



28 september 2018

16u11 1 In bepaalde openbare instellingen in California waaronder ziekenhuizen en gevangenissen is het voortaan verplicht om een veganistische maaltijd aan te bieden. Die regel werd door enkele Democraten voorgesteld en maakt nu deel uit van de wetgeving. Goed nieuws dus voor de vegans.

De nieuwe wet moet gezonder eten aanmoedigen en inwoners toegang geven tot voedsel dat aan de gezondheids- en culturele behoeften voldoet. Dat is immers een fundamenteel mensenrecht zegt senator Nancy Skinner, de vrouw die het wetsvoorstel indiende. Net zoals ziekenhuizen en gevangenissen al een verantwoordelijkheid hebben om koosjer, vegetarisch en halal eten te voorzien voor religieuze doeleinden, zo zullen nu ook strikt plantaardige maaltijden voor veganisten worden aangeboden.



De inwoners van California promoten veganistische en vegetarische maaltijden al enkele jaren. Toch werd er nog nooit een wet gestemd als deze.

Californiërs hebben veganistisch eten een eeuw lang gepromoot, maar pas onlangs hebben overheidsinstellingen actie ondernomen. Vorige week, bijvoorbeeld, heeft de stad Berkeley een groene maandagenda aangenomen waarin ze beloofde om eenmaal per week diervrij te worden. Waarom is dat? Omdat de staat de strengste normen heeft voor de emissie van broeikasgassen in het land - en vegan worden, zoals studie na studie heeft aangetoond, is een goede manier om te bezuinigen.

Financiële voordelen en minder kans op ziektes

Het nieuwe wetsvoorstel, waarin wordt opgeroepen om het programma "kostenneutraal" te maken, kan ook financiële voordelen opleveren. Zo schat een analyse dat een plantaardig dieet voor gevangenen goedkoper zal zijn dan de traditionele gevangenishapjes. Verder is de kans op ziektes die via het gevangenisvoer worden overgedragen op de gevangenen minder groot bij plantaardig eten.