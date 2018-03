Veganiste tevreden nadat slager door terrorist werd doodgeschoten in Franse supermarkt: "Nul medelijden mee" Karen Van Eyken

29 maart 2018

12u18

Bron: Le Figaro 0 De Franse politie heeft afgelopen nacht een vrouw in hechtenis genomen wegens "verheerlijking van terrorisme". Op Facebook maakte de overtuigde veganiste zich vrolijk over de moord op een slager in de Franse stad Trèbes. Een terrorist schoot de man vorige vrijdag dood tijdens een jihadistische gijzelingsactie in de plaatselijke supermarkt.

Het parket van Foix in de Ariège heeft een onderzoek geopend na de aanstootgevende uitlatingen van de vrouw op sociale media.

Naast kolonel Arnaud Beltrame - aan wie Frankrijk gisteren hulde bracht en die omkwam nadat hij de plaats van een gijzelaar had ingenomen - doodde terrorist Radouane Lakdim nog drie andere mensen, waaronder Christian Medves, chef-slager van de supermarkt van Trèbes.

Drie dagen na het drama, in de nacht van maandag op dinsdag, verscheen deze boodschap op Facebook: "Wel, choqueert het jou dat een huurmoordenaar is omgebracht door een terrorist? Mij niet, ik heb nul medelijden met hem, er is gerechtigheid geschied". Het bericht zorgde voor veel ophef waarna het werd verwijderd door de auteur, een veganistische activiste.

De Confederatie van Franse Slagers diende klacht in en riep op tot "terughoudendheid".