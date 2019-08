Veestropers uit Ethiopië doden twaalf mensen in Kenia IB

26 augustus 2019

02u20

Bron: Belga 0 Twaalf mensen, onder wie ook drie kinderen, zijn gedood bij een aanval op twee gehuchten in het noorden van Kenia. Dat meldt de politie. Vermoedelijk zitten veestropers uit Ethiopië achter de aanvallen.

De daders doodden zaterdagavond vijf mannen en verwondden drie anderen bij een plundertocht op vee in de Keniaanse regio Marsabit aan de grens met Ethiopië, meldt de politie in een mededeling. Een dag later vielen ze een nabijgelegen dorp aan. Daarbij kwamen vier volwassenen en drie kinderen om het leven. Zo'n 1.000 geiten en vijfhonderd stuks ander vee werden gestolen.

De Keniaanse autoriteiten zijn met grond- en luchttroepen op zoek naar de daders. In Kenia is het stelen van vee niet ongebruikelijk, maar in noorden van het land, aan de grens met Ethiopië, valt het zelden voor.

