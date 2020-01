Veertigtal migranten onderschept in Frankrijk die Kanaal probeerden over te steken YV

21 januari 2020

14u53

Bron: Belga 4 Een veertigtal migranten, onder wie zes Israëli's, zijn dinsdag onderschept toen ze het Kanaal probeerden over te steken. De meerderheid bevond zich op een strand in het noorden van Frankrijk waar hun boot was gestrand. Dat melden verschillende bronnen.

De brandweer kreeg dinsdagmorgen een oproep over 34 migranten in nood, onder wie 10 kinderen, op een strand van Touquet-Paris-Plage in Pas-de-Calais in het noorden van Frankrijk. Het ging om onder meer 18 Iraniërs en 6 Israëli's. Een woordvoerder van de brandweer zei dat ze gezond en wel konden overgebracht worden naar een gemeentezaal.

Daarnaast werden dinsdagvoormiddag zes migranten onderschept in een defect vaartuig voor de kust van Cap Blanc-Nez, zegt de marine van het Kanaal en de Noordzee. Een patrouilleboot van de gendarmerie zou de migranten benaderd hebben, maar ze waren "niet tot medewerking bereid". In de loop van de voormiddag werden ze toch nog gered.

Sinds 2018 meer oversteekpogingen

Sinds eind 2018 is het aantal pogingen om het Kanaal clandestien over te steken fors toegenomen. Die oversteek is nochtans levensgevaarlijk, vanwege de drukke scheepvaart, de sterke stromingen en de lage watertemperaturen.

Sinds 1 januari hebben de Franse autoriteiten al zeker 52 migranten onderschept die probeerden om Engeland te bereiken in een bootje. In heel 2019 zijn er 2.758 migranten onderschept, oftewel vier keer meer dan in 2018, zegt de maritieme prefectuur. Vier migranten werden dood aangetroffen in zee en op een Frans strand.

Ook in De Panne vond dinsdagvoormiddag een zoekactie plaats naar migranten die in een bootje waren gestapt op de Noordzee. Daarbij zouden zes van de veertien migranten zijn gevonden die aan boord van het vaartuig gingen. De overige acht zijn nog vermist, maar inmiddels is de zoekactie stopgezet. Er wordt vermoed dat alle migranten uit het water zijn.

