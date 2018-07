Veertigtal artsen en verpleegkundigen ontslagen wegens hulp aan betogers in Nicaragua: "Wij zijn dokters, geen terroristen" IVI

30 juli 2018

15u50

Bron: Belga, AP, ABC 0 Het Nicaraguaanse ministerie van Gezondheid heeft een veertigtal medewerkers uit verschillende ziekenhuizen in het land ontslagen omdat ze regeringskritische demonstranten hebben verzorgd. Het gaat om dokters, verpleegkundigen en ander medisch personeel, zoals

Tien artsen, twaalf verpleegkundigen en dertien anderen van de medische staf van het ziekenhuis in de stad Leon zijn vrijdag plots ontslagen. Ze zijn op straat gezet "om politieke redenen", zo hebben ze te horen gekregen. Omdat ze dus de voorbije weken of maanden gewonde anti-regeringsbetogers hadden verzorgd tijdens demonstraties. Ook in andere ziekenhuizen zijn artsen op bevel van het ministerie ontslagen nadat ze betogers hadden verzorgd of zich op z'n minst openlijk solidair hadden verklaard met de demonstranten. Ze zullen bovendien hun loon van juli niet uitbetaald krijgen.

"Geen terroristen"

"Onze misdaad is dat we gewonden van de protesten hebben verzorgd of dat we op de een of andere manier de marsen waarin om gerechtigheid, vrijheid en democratie wordt gevraagd, hebben gesteund", zegt Javier Pastora Membreno, voormalig hoofd van de afdeling Chirurgie in het ziekenhuis van Leon, aan persagentschap AP. "We zijn dokters, geen terroristen." De man werkte al dertig jaar in het ziekenhuis en heeft nooit een klacht ontvangen. Nu wordt hij ontslagen omdat hij hulp heeft geboden tijdens protestacties tegen president Daniel Ortega en diens vrouw, vicepresident Rosario Murillo.

Chirurg Aaron Delgado zegt dat hij een borstkankerpatiënte aan het opereren was toen hij te horen kreeg dat hij onmiddellijk naar de personeelsdienst moest gaan. "Ik mocht de operatie zelfs niet eerst afwerken", zegt hij. "En dat allemaal omdat ik een maand geleden mensen heb verzorgd aan de ingang van het ziekenhuis die gewond waren geraakt tijdens een bloedbad dat in gang is gezet door het leger van de regering."

Betogers klagen al weken dat ze worden geweigerd in de openbare ziekenhuizen voor verzorging omdat ze tegen Ortega protesteren. Iets wat de president zelf heeft ontkend. Maar zowel Membreno als Delgado zeggen tegen AP dat ze mensen buiten de ziekenhuismuren hebben moeten verzorgen.

Betogingen

Het ontslagen ziekenhuispersoneel heeft vrijdag, samen met honderden anderen, voor het ziekenhuis betoogd tegen het ontslag. "Ik weet niet of de autoriteiten beseffen wat deze beslissing betekent voor de kwaliteit van de verzorging en de opleiding van dokters", zegt Membreno.

In Nicaragua is het al meer dan drie maanden erg onrustig. Het protest tegen de autoritaire president Daniel Ortega werd uitgelokt door een geplande sociale hervorming. Ortega kwam op zijn voornemen terug, maar inmiddels eisen de demonstranten dat hij opstapt. Tot dusver zijn bij gewelddadige confrontaties volgens mensenrechtenactivisten zeker 448 mensen gedood. De regering spreekt officieel van bijna 60 doden.