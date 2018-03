Veertig vrachtwagens met noodhulp voor Oost-Ghouta staan geblokkeerd hr

02 maart 2018

08u35

Bron: Belga 5 Meer dan veertig vrachtwagens met noodhulp hebben nog steeds geen toegang gekregen tot de rebellenenclave van Oost-Ghouta, die al sinds 2013 onder vuur ligt van Syrische troepen. Nieuwe oproepen voor een staakt-het-vuren zijn het gevolg, conform de resolutie van de VN-Veiligheidsraad van zaterdag.

De Verenigde Staten riepen Rusland op om druk te zetten op het regime van de Syrische dictator Bachar al-Assad, opdat hij het staakt-het-vuren zou respecteren. De mislukking daarvan wordt "onrustwekkend" genoemd. "De mislukking van de wapenstilstand doet twijfel rijzen over de wil van Rusland om het geweld tegen te gaan en een politieke regeling te onderhandelen", zei de woordvoerster van het Pentagon, Dana White, op een persconferentie.

Het Syrische en Russische leger van hun kant behouden de militaire druk op het gebied van een honderdtal vierkante kilometer, het laatste bolwerk van de rebellen nabij Damascus. De wapenstilstand, die het Syrische regime niet nakomt, heeft nog steeds niet de verhoopte humanitaire gevolgen op het terrein.

De Verenigde Staten vroegen de Veiligheidsraad inmiddels om een nieuw onderzoek te openen naar het gebruik van chemische wapens in Syrië, na de berichten over burgers die blootgesteld waren aan chloorgas in de regio Oost-Ghouta van afgelopen weekend. Maar de kans dat Rusland opnieuw zijn veto stelt, is groot.

Drie maanden geleden stelde Rusland nog een einde aan een onderzoek naar chemische wapens onder leiding van de Verenigde Naties. De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) hebben tientallen aanvallen van chemische wapens in Syrië geconstateerd, maar ze heeft geen mandaat om er nieuwe te identificeren.