Veertig migranten opgepikt bij reddingsactie in Kanaal HLA

06 februari 2020

11u47

Bron: Sky News 5 Op het Kanaal werden deze morgen veertig migranten onderschept die onderweg waren van Frankrijk naar Groot-Brittannië. Dat meldt Sky News.

“De kustwacht coördineert een zoek- en reddingsactie naar aanleiding van een aantal incidenten voor de kust van Kent deze morgen, in samenwerking met Border Force, de politie van Kent en andere partners”, vertelde een woordvoerder van de kustwacht aan het Britse Sky News.

De migranten zouden met verschillende boten in moeilijkheden zijn gekomen voor de kust van Kent, waarna een grootschalige reddingsoperatie werd opgezet met Britse en Franse patrouilleboten. De kustwacht brengt hen naar Dover, waar ze worden overgedragen aan “de relevante hulpdiensten of autoriteiten", klinkt het.

Sinds het begin van het jaar hebben Franse autoriteiten al minstens 52 migranten tegengehouden die probeerden om Engeland te bereiken in een bootje. In heel 2019 zijn er 2.758 migranten onderschept, oftewel vier keer meer dan in 2018, zegt de maritieme prefectuur.

