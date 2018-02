Veertig mensen aangehouden na Spaanse actie tegen kinderporno JM

04 februari 2018

13u49

Bron: ANP 0 De Spaanse politie voerde in zeventien verschillende provincies een grote actie uit om kinderporno te bestrijden. Meer dan veertig personen werden aangehouden. Onder hen wordt een man verdacht van het effectief aanranden van kinderen.

Bij een grote actie tegen de verspreiding van kinderporno heeft de Spaanse politie veertig personen opgepakt. De politie meldde zaterdag dat ze worden verdacht van het uitwisselen van zeer verontrustend materiaal.

Onder de arrestanten zijn ingenieurs, ambtenaren en leraren. De meeste verdachten gebruikten speciale software om kinderporno snel te kunnen uitwissen en om toegang te krijgen tot het dark web, het afgeschermde deel van het internet.

Een aangehouden man uit Alicante, een stad in de Spaanse regio Valencia, wordt naast het verspreiden van kinderporno ook verdacht van het aanranden van kinderen. De dader maakte foto's van zijn slachtoffers en plaatste die vervolgens op het internet.

De politie voerde de actie uit in zeventien provincies verspreid over heel Spanje en nam onder meer laptops en dvd's in beslag.