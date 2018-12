Veertig jaar cel voor moeder die kindjes vijftien uur lang in snikhete auto achterliet om te gaan feesten Redactie

18 december 2018

05u29

Bron: AD 0 De Amerikaanse Amanda Hawkins is in Texas tot 40 jaar celstraf veroordeeld omdat ze haar twee dochtertjes van 1 en 2 jaar urenlang in een snikhete auto had achtergelaten om zelf te gaan feesten met vrienden. De meisjes overleefden het niet.

De peuters Addyson (2) en Brynn (1) brachten in juni 2017 zeker 15 uur door in de auto, zonder eten of drinken. Toen een vriend voorstelde om ze uit de auto te bevrijden, weigerde ze.

Hawkins ging pas de volgende dag bij haar kinderen kijken, maar toen waren zij al bewusteloos. Bij temperaturen van 33°C was het in de auto meer dan 50°C geworden. Toch bracht de moeder haar kinderen niet meteen naar het ziekenhuis. Ze gaf ze eerst nog een bad en deed ze nieuwe kleren aan. Pas daarna toog ze op aanraden van een 16-jarige vriend naar het ziekenhuis van San Antonio. Daar stierven de peuters enkele uren later.

Schokkend

“Dit is veruit het meest schokkende geval van kindermishandeling in mijn 37-jarige carrière”, zei sheriff Hierholzer destijds. Hawkins had geen strafblad, maar na onderzoek bleek dat ze haar kinderen wel vaker in de auto opsloot. De nu 20-jarige Hawkins zei voor de uitspraak elke straf te zullen accepteren. “Er is geen excuus voor wat ik heb gedaan. Ik hou van ze.”

Rechter Keith Williams had weinig compassie met haar egoïstische gedrag. “Mensen zorgen beter voor hun huisdier dan jij voor je eigen kinderen”, zo beet hij haar toe.