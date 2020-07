Veertig graden in verschillende landen langs de Middellandse Zee: “Risico op bosbranden neemt sterk toe” SVM

30 juli 2020

20u09

Bron: Belga 1 Onder invloed van een hogedrukgebied is het uiterst warm in de landen langs de Middellandse Zee. Komende dagen stijgt het kwik in verschillende regio’s vlot tot veertig graden en meer. De lucht komt rechtstreeks uit Noord-Afrika. “Het risico op bosbranden neemt daardoor sterk toe”, aldus Lander Van Tricht van weerdienst NoodweerBenelux

Al enkele weken is het zeer warm weer in de landen langs de Middellandse Zee. Ook voor de komende dagen kleurt de temperatuurkaart rood tot paars. In verschillende regio’s kunnen de temperaturen stijgen tot veertig graden en meer. Dat is onder meer het geval in Spanje, Sardinië, Italië, Griekenland en Turkije. De weermodellen bereiken in de vallei van de Guadalquivir in Andalusië zelfs temperaturen tot lokaal 45 graden.

In Montoro (de warmste Spaanse stad; nvdr) klom het kwik de afgelopen week dagelijks tot veertig graden en meer. Dat is zelfs voor Spaanse normen extreem, aldus de weerdienst. De eerste hittegolf is daarmee een feit.

Risico op bosbranden stijgt fors

De combinatie tussen droog weer en hoge temperaturen zorgt momenteel voor een groot brandgevaar in de landen rond de Middellandse Zee. Vooral in Spanje, Italië en Griekenland is het al geruime tijd droog en is het risico momenteel extreem groot. Gisteren ontstond er in Cualedro (Spanje) nog een brand van 1.000 hectare, de grootste van de zomer tot nu toe op het Iberisch Schiereiland. “We verwachten komende weken nog veel extra bosbranden in het zuiden van Europa”, besluit Van Tricht.