Veertien verdachten naar assisen voor aanslagen in Parijs SVM AW

18 januari 2019

12u58

Bron: Belga 0 Veertien personen zullen voor de eerste keer voor het hof van assisen moeten verschijnen in het kader van de aanslagen in Parijs. Ze worden ervan verdacht logistieke steun te hebben verleend aan de daders van de aanval op Charlie Hebdo, Montrouge en de joodse supermarkt Hyper Cacher. De drie aanslagen kostten het leven aan zeventien slachtoffers.

Van de veertien verdachten zijn er elf al in handen van de Franse justitie. Drie anderen staan onder aanhoudingsbevel.

Op 7 januari vielen de broers Chérif en Saïd Kouachi binnen op de redactie van het satirische blad Charlie Hebdo. Daar werden twaalf mensen gedood. Twee dagen later werden de broers in de regio Parijs doodgeschoten door de interventietroepen.

Daags na de aanslag op de redactie vermoordde Amédy Coulibaly een agente in Montrouge, nabij Parijs. Nog een dag later doodde Coulibaly vier mannen in Hyper Cacher, een joodse supermarkt in het oosten van de Franse hoofdstad. Toen de politie binnenviel, werd hij doodgeschoten.