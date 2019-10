Veertien politieagenten vermoord in Mexico ADN

14 oktober 2019

21u23

Bron: ANP 0 In de westelijke staat Michoacán in Mexico zijn veertien politieagenten vermoord, meldt de federale regering vandaag. Het is een van de ernstigste aanslagen op veiligheidstroepen sinds president Andrés Manuel López Obrador afgelopen december aantrad.

Het ministerie van Openbare Veiligheid stelt op Twitter dat de aanslag op de agenten plaatsvond in de gemeente Aguililla, in het westen van Michoacán. De staat is al lang toneel van gewelddadige oorlogen tussen drugskartels.

Beelden op sociale media toonden beschoten en brandende politieauto's, evenals lichamen van politieagenten. Op de foto's waren ook berichten te lezen die worden toegeschreven aan het krachtige Jalisco New Generation Cartel (CJNG). De teksten waren achtergelaten op voertuigen en waarschuwden de politie geen rivaliserende drugsbendes te ondersteunen.



Michoacán is al jarenlang een bolwerk van de CJNG. Het kartel werd in 2015 ook beschuldigd van een reeks aanslagen op de politie in de naburige staat Jalisco, omdat het zijn controle over de drugshandel in de regio wilde handhaven.

Vijftien politieagenten werden dat jaar gedood tijdens een hinderlaag in Jalisco, bij geweldplegingen die zes weken duurden. In totaal kwamen in die periode meer dan twintig politiemensen om het leven. Ook werd een legerhelikopter neergeschoten op 1 mei 2015.