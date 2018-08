Veertien ontvoerde burgers dood teruggevonden in oosten van Congo TTR

07 augustus 2018

16u22

Bron: Belga 0 Autoriteiten in het oosten van Congo hebben veertien lichamen gevonden van burgers die vorige week door rebellen waren ontvoerd. In totaal werden toen 15 mensen ontvoerd. Een eerste slachtoffer werd eerder al teruggevonden.

De rebellen vielen vorige week donderdag aan in Beni, een stad in het oosten van het land. Ze werden teruggedreven door het leger, maar slaagden erin 15 mensen mee te nemen in hun vlucht, zegt de burgemeester van Beni, Nyonyi Bwanakawa. Nu blijken ze dus allemaal om het leven gebracht te zijn.

Een rebellenbeweging die sinds 1995 in de regio actief is, wordt verondersteld achter de ontvoeringen te zitten. De Allied Democratic Forces hebben volgens plaatselijke middenveldorganisaties sinds 2014 al meer dan 1.500 doden op hun geweten en zouden ook verantwoordelijk zijn voor 800 ontvoeringen.