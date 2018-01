Veertien mensen gedood bij aanval jihadisten op veiligheidstroepen in Mali Jolien Meremans

27 januari 2018

15u16

Bron: CNN 2 Deze ochtend zijn volgens de autoriteiten van Mali zeker veertien doden gevallen na een aanslag op een legerkamp in de regio van Timboektoe. De aanslag werd georganiseerd door Islamitische extremisten die zich in de regio verspreid hadden. Het is de ergste aanval op veiligheidstroepen in West-Afrika sinds 2016.

De autoriteiten van Mali melden dat er zeker 14 doden zijn gevallen na een aanval van jihadisten op een legerkamp. De aanslag vond in de ochtend plaats in de regio van Timboektoe, in de buurt van het dorp Soumpi (Noord-Mali).

Een bron uit de nabije omgeving bevestigt dat er twaalf doden en meer dan twintig gewonden zijn gevallen. De bron wenste wel anoniem te blijven; uit angst voor represailles van de jihadisten.

Malinese legerwoordvoerder Col. Diarran Kone bevestigde de aanval van de gewapende mannen. Verder melde hij dat de lichamen van zeventien aanvallers ter plaatse bleven. Hij stelde de bevolking gerust door te zeggen dat de basis terug onder controle was.

Noord-Mali werd tot vijf jaar terug onderdrukt door jihadistische troepen. Frankrijk bracht daar met zijn militaire operatie toen verandering in. De extremisten zijn zich als gevolg van de operatie doorheen de jaren gaan verspreiden, maar ze blijven regelmatig Malinese militaire installaties aanvallen, evenals U.N.-vredeshandhavers. De aanval van vandaag zou de ergste zijn sinds eind 2016.