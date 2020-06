Veertien lijken op straat in Mexico kv

27 juni 2020



Op een weg in de staat Zacatecas in het noorden van Mexico hebben automobilisten gisteren veertien dode lichamen aangetroffen. De lijken waren in dekens gewikkeld. Dat hebben de lokale autoriteiten bekendgemaakt.

Volgens de lokale procureur zijn al vier lichamen geïdentificeerd. Het gaat om vier mannen die al enkele dagen vermist waren. Ze kwamen uit een dorp op 150 km van Fresnillo, het plaatsje waar hun lijken gevonden werden.

De staat Zacatecas ligt op een van de belangrijkste routes voor drugstransport naar de Verenigde Staten. Experten zeggen dat minstens drie criminele bendes, die linken hebben met de belangrijkste Mexicaanse drugskartels, strijden om de controle over de regio.



Ondanks het coronavirus, dat in Mexico aan een opmars bezig is, daalt het drugsgeweld in het land niet. Woensdag vielen er zestien doden bij een confrontatie tussen drugsbendes in de staat Sinaloa. En vrijdag werd het hoofd van de veiligheidsdienst in Mexico-stad gewond bij een aanval van een drugsbende, waarbij drie doden vielen.

De Mexicaanse overheid zet nu al bijna vijftien jaar het leger in tegen de georganiseerde drugscriminaliteit. Deze "war on drugs" zorgt voor een golf aan geweld in het land, die sinds 2006 al aan zowat 290.000 mensen het leven kostte.