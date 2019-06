Veertien leeuwen ontsnapt uit nationaal park waar gisteren kleuter werd gedood door luipaard FVI

07 juni 2019

11u28

Bron: ANP 1 Naar schatting veertien leeuwen zijn ontsnapt uit het Zuid-Afrikaanse nationale Krugerpark. De roofdieren sluipen nu rond bij een fosformijn in Phalaborwa, meldt de Zuid-Afrikaanse zender News24.

Parkbeheerders proberen de dieren te achterhalen en hebben de opdracht ze te vangen en terug te brengen naar het Krugerpark. "Medewerkers van de fosformijn en burgers worden geadviseerd om te allen tijde alert te blijven", adviseerden de plaatselijke autoriteiten in een tweet.

Het is de tweede keer in een week dat roofdieren in het park de omheiningen weten te omzeilen. Donderdag werd het 2-jarige zoontje van een medewerker van Krugerpark gedood door een luipaard die een omheind gedeelte was binnengekomen. Het dier is gedood om te voorkomen dat hij meer mensen zou aanvallen.