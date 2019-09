Veertien gewonden in Duitsland bij dorpsfeest door explosie in pan nla

08 september 2019

16u23

Bron: ANP, FAZ 0 Bij een traditioneel dorpsfeest in het Duitse Alchen zijn veertien mensen gewond geraakt door een explosie. De politie vermoedt dat het gaat om een ontploffing in een braadpan met vet. Zes mensen zijn zwaargewond geraakt en met helikopters naar ziekenhuizen in de buurt gebracht.

Op het moment van het ongeluk regende het in Alchen, een klein dorp in de buurt van Keulen. Regendruppels kwamen vermoedelijk terecht in een pan met heet vet, wat de oorzaak van de explosie kan zijn geweest. De politie onderzoekt dit nog. Het gaat in ieder geval niet om een gasontploffing.

De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Hoeveel mensen op het feest aanwezig waren is niet bekend.