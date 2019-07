Veertien gevangenen in Tadzjikistan omgekomen door vergiftiging tvc

08 juli 2019

10u14

Bron: Belga 0 Het gerecht in Tadzjikistan voert een onderzoek naar de dood van veertien gevangenen, die tijdens de transfer tussen twee detentiecentra in het land een vergiftiging opliepen.

Volgens de speurders kwamen de veertien mannen gisteren om het leven toen een andere gevangene hen drie ronde broden gaf tijdens een pauze onderweg. Twee andere mensen die ook vergiftigd werden, overleefden dat. De zestien kloegen over misselijkheid, duizeligheid en braken, een half uur nadat ze het voedsel hadden aanvaard.

Het incident komt na een gevangenisopstand eind mei, waarbij 32 doden vielen. Volgens de autoriteiten zaten leden van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) daar achter. De relschoppers brachten toen cipiers, twee leden van een verboden oppositiepartij en een bekende predikant om het leven.

In november 2018 vielen minstens 26 doden bij oproer in een gevangenis in Choedzjand in het noordoosten van het land. Die kwam er door een voormalig IS-lid die er volgens de autoriteiten een massale ontsnapping wou veroorzaken.

Tadzjikistan is overwegend soennitisch en maakt van de strijd tegen religieus fundamentalisme een prioriteit. Tussen 1992 en 1997 vielen meer dan 100.000 doden tijdens een bloedige burgeroorlog tussen de pro-communistische overheid en islamistische rebellen.