Veertien doden bij twee ontploffingen in zuiden van Filipijnen

24 augustus 2020

10u03

Bron: Belga 3 In de Zuid-Filipijnse stad Jolo in de provincie Sulu hebben zich twee ontploffingen voorgedaan. Daarbij zijn veertien mensen om het leven gekomen en meer dan zeventig anderen gewond geraakt.

De eerste ontploffing gebeurde voor een publiek plein langs een grote straat in de stad, op 1.000 kilometer ten zuiden van Manilla. “Een geparkeerde motorfiets ontplofte met verschillende slachtoffers als gevolg”, aldus de taskforce. De motorfiets stond nabij een legertruck.

Een uur later vond een tweede ontploffing plaats voor een bank in een nabijgelegen straat. De veiligheidsdiensten waren nog aanwezig op de site van de eerste explosie en hadden een veiligheidszone opgericht. Een vrouw bracht zichzelf tot ontploffing toen een soldaat haar tegenhield, aldus een woordvoerder van het leger.

Bij de dubbele aanslag kwamen zeven soldaten, zes burgers en een politieagent om het leven. 75 anderen raakten gewond, aldus de provinciale overheid.

Sulu is een bolwerk van de terroristische organisatie Abu Sayyaf. Die werd verantwoordelijk gehouden voor sommige van de zwaarste terreuraanslagen in de Filipijnen, voor ontvoeringen om losgeld te eisen en voor onthoofdingen. De groep is een bondgenoot van de terreurgroep Islamitische Staat.

De ontploffingen gebeurden meer dan een week nadat een hooggeplaatste militant van de groep aan de politie was overgedragen. De militant had de hulp gezocht van een moslimleider om medische verzorging te krijgen voor een verwonding die hij vorig jaar had opgelopen.



