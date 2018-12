Veertien doden bij bankoverval in Brazilië Redactie

08 december 2018

02u29

In het noordoosten van Brazilië zijn veertien doden gevallen bij een schietpartij tussen de politie en een bende bankrovers. Zes van de dodelijke slachtoffers waren door de overvallers gegijzeld. Vijf van hen behoorden tot één familie, twee ervan zijn kinderen. Zes criminelen kwamen om. Van twee overledenen staat de identiteit nog niet vast.

De overval begon vrijdagochtend vroeg in Milagres, een plaatsje van zo'n 28.000 inwoners ten zuiden van Fortaleza, de hoofdstad van de deelstaat Ceará. De overvallers blokkeerden een van de hoofdwegen van de stad en namen automobilisten in gijzeling. Daarna gingen ze twee bankgebouwen in, waar ze met explosieven de geldautomaten wilden kraken.

Toen de gealarmeerde politie arriveerde, ontstond een ruim twintig minuten durend vuurgevecht. Daarbij vielen twaalf doden, twee andere slachtoffers overleden later in het ziekenhuis.



Drie overvallers van de bende werden aangehouden, een nog onbekend aantal wist te ontkomen. De politie nam onder meer drie voertuigen, een groot aantal zware wapens en explosieven in beslag. Er wordt onderzocht of de gegijzelden door de overvallers zijn neergeschoten of dodelijk zijn getroffen door politiekogels.

In Brazilië vallen jaarlijks meer dan 60.000 doden door geweld. De deelstaat Ceará is een van de meest gewelddadige van het land.