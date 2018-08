Veertien burgers gedood bij luchtaanvallen in Syrië KVE

10 augustus 2018

20u55

Bron: Belga 0 Minstens veertien burgers, onder wie drie kinderen, zijn gedood in luchtaanvallen op een plaatsje dat de rebellen in handen hebben in het noorden van Syrië. Er vielen ook tientallen gewonden, aldus het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR).

Het Observatorium was niet in staat te verduidelijken of de aanvallen op Orum al-Koubra, in rebellengebied in het westen van de provincie Aleppo, uitgevoerd waren door de luchtmacht van het Syrische regime of zijn Russische bondgenoot.

"Een reeks luchtaanvallen op de stad heeft 14 burgers gedood, onder wie 3 kinderen, en tientallen gewonden gemaakt", aldus de directeur van het SOHR, Rami Abdel Rahmane. "De tol kan oplopen (...) er zitten nog mensen vast onder het puin."

De naburige provincie Idlib, overwegend in handen van jihadisten en rebellen, werd vrijdag hevig bestookt door het regime en Rusland. Die raids maakten minstens negen doden, onder wie ook burgerslachtoffers.