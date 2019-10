Veertien burgerdoden in Syrië: “Koerdische politica (35) uit auto gehaald en geëxecuteerd” Naz Taha tvc

13 oktober 2019

07u01

Bron: AD, The Guardian, ANP, Belga 234 Bij de militaire aanval van Turkije in Noord-Syrië zijn verschillende doden en gewonden gevallen. Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten zouden veertien burgers om het leven gekomen zijn, onder wie Hevrin Khalaf, een Koerdische politica.

“De burgers zouden op verschillende momenten ten zuiden van de stad Tal Abyad zijn geëxecuteerd, zo meldt het Syrische Observatorium dat doorgaans bekendstaat als goed geïnformeerd. Koerdische troepen melden dat de 35-jarige Khalaf net als verschillende andere burgers uit haar auto werd gehaald en vervolgens geëxecuteerd werd door pro-Turkse rebellen. Khalaf was de secretaris-generaal van de partij Toekomst Syrië. “Dit is een duidelijk bewijs dat Turkije misdaden begaat tegen ongewapende burgers’’, reageerden de Syrische Democratische Strijdkrachten in een verklaring.

Sinds de Turkse inval wordt de Koerdische militie YPG, die de Amerikanen hielp terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) te bestrijden, bestookt vanuit de lucht en zijn gevechten gaande in de grensstad Ras al-Ain. De Turkse militairen worden gesteund door Syrische milities en strijden tegen de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), waarin de Koerdische milities zijn verenigd. Het Turkse leger claimde gisteren de stad te hebben ingenomen, maar de SDF spreekt dat tegen en meldt dat de tegenstander is teruggeslagen. Dat wordt ook bevestigd door het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. In het kamp van de Turken vielen zeker zeventien doden, bij de SDF vier, zegt het Observatorium.

Turkije lanceerde zijn invasie woensdag. De militaire operatie is volgens Turkije gericht tegen Koerdische milities en extremisten van terreurbeweging IS. Ras al-Ain ligt op een belangrijke bevoorradings- en transportroute tussen de stedelijke centra van Tell Abyad in het westen en Kamishli in het oosten. Die centra worden gecontroleerd door SDF-troepen.

De SDF en de geallieerde milities zijn gelinkt aan de verboden Koerdische Arbeiderspartij (PKK), die een opstand in Turkije leidt. De Turkse invasie kan rekenen op afwijzende reacties in de Arabische en Westerse wereld. Niet alleen dreigt terreurgroep IS te herrijzen, er dreigt ook een diepe humanitaire crisis te ontstaan.

(De teskst gaat verder onder de foto).

Op de vlucht

Het aantal mensen dat in Noord-Syrië op de vlucht is geslagen na de inval van Turkije, is opgelopen naar 130.000. Dat melden de Verenigde Naties. De VN vreest dat nog eens 400.000 mensen de komende tijd huis en haard moeten verlaten.

De Verenigde Staten en Rusland hebben er bij Turkije op aangedrongen om zich in te houden en de situatie niet te laten escaleren. De Amerikaanse president Donald Trump heeft afgelopen week gedreigd de Turkse economie “weg te vagen” als ze geweld zouden gebruiken tegen de Koerden in Syrië.

“Het maakt niet uit wat andere landen zeggen, wij zullen niet stoppen”, reageerde Erdogan gisteren op ‘dreigementen’ en kritiek van andere landen.

‘Etnische zuivering’

President Erdogan stelt dat de inval is bedoeld om een ‘veilig’ gebied in te stellen waar Syrische vluchtelingen, die nu nog in Turkije verblijven, naar terug kunnen keren. ‘Operatie Vredeslente’ is volgens hem ook gericht tegen ‘terroristen’ van de PKK/YPG en IS in Noord-Syrië. Maar volgens critici komt het plan neer op etnische zuivering. Het noordoosten van Syrië is grotendeels Koerdisch. De Koerden zouden moeten plaatsmaken voor Syrische vluchtelingen uit Turkije, voornamelijk Arabieren die helemaal niet uit dit gebied komen.

De aanval van Turkije doet veel mensen denken aan de bittere Turkse erfenis in Afrin. Aan Turkije gelieerde rebellen hebben daar historisch en cultureel erfgoed van de Koerden verwoest, huizen in beslag genomen en hen ontvoerd voor losgeld. Duizenden mensen kwamen toen om het leven.