Veertien agenten omgekomen bij aanvallen van taliban in Afghanistan Redactie

17 september 2018

13u09

Bron: dpa 0 Bij aanvallen van de taliban in drie Afghaanse provincies zijn de afgelopen 24 uur minstens veertien Afghaanse politieagenten en soldaten omgekomen. Dat zeggen officiële bronnen.

Minstens zeven Afghaanse politieagenten werden gedood toen taliban-militanten vroeg vanochtend een controlepost aanvielen in het district Posht Rod in de westelijke provincie Farah. Volgens Noorzai raakten minstens twee politieagenten gewond. De taliban namen alle uitrusting, inclusief wapens, mee en staken het controlepunt in brand.

Vier Afghaanse politieagenten werden, samen met een politiecommandant, gedood nadat de taliban gisteravond een reeks controleposten aanvielen in het district Qala-e Naw in de westelijke provincie Badghis. Het vuurgevecht duurde tot na middernacht.

In de provincie Wardak kwamen nog eens drie Afghaanse soldaten om, nadat taliban hun checkpost hadden aangevallen.

De taliban heeft de aanvallen op de Afghaanse regering en veiligheidsdiensten in het hele land opgevoerd en dat laat een spoor van slachtoffers in heel Afghanistan.