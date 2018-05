Veerpont ramt kade in Amsterdam: 13 gewonden HA

06 mei 2018

17u01

Bron: ANP 0 In Amsterdam zijn dertien mensen gewond geraakt toen de veerpont over het IJ vanmiddag hard tegen een kade bij het Centraal Station aanvoer.

Een opvarende is met een gebroken pols naar het ziekenhuis gebracht. Ook een zwangere vrouw is voor controle in het ziekenhuis opgenomen. De anderen liepen lichte verwondingen op. Volgens de politie, die ter plaatse onderzoek doet, is de aanvaring mogelijk het gevolg van een technisch mankement. Er was geen alcohol in het spel, heeft een blaastest bij de schipper uitgewezen.