Veerboot kapseist op grootste meer van Afrika: al zeker 86 doden, nog tientallen vermist HA

21 september 2018

09u40

Bron: AFP, Reuters 1 Tientallen mensen worden nog vermist na het kapseizen van een veerboot in het Tanzaniaanse deel van het Victoriameer.

Zeker 86 lichamen zijn al geborgen, zo meldt de staatstelevisie onder aanhaling van de gouverneur van de provincie Mwanza. Eerder was sprake van 44 doden, maar het dodental is inmiddels opgelopen. Zeker 37 opvarenden konden gered worden.



Volgens de politie waren er veel te veel mensen aan boord van de boot. Het schip telde waarschijnlijk meer dan 300 opvarenden. Het exacte aantal passagiers is nog onbekend. De dodentol zal allicht nog stijgen.



De veerboot kapseisde gisterenmiddag vlak bij het eiland Ukerewe, in het zuiden van het Victoriameer, het grootste meer van Afrika. Het vaartuig onderhield de verbinding tussen de twee eilanden Ukerewe en Ukora.

