Veerboot botst op Braziliaanse brug: twee auto’s belanden in rivier Redactie

07 april 2019

04u56

Bron: AD.nl 0 Twee auto’s zijn gisteren in de Moju-rivier in het Amazonegebied van Brazilië gestort, toen een veerboot tegen een brugpilaar botste. Daarop stortte een deel van de snelweg in. Duikers zijn op zoek naar mogelijke slachtoffers. Om hoeveel inzittenden het gaat is onbekend.

Door het ongeluk is een belangrijke toegangsweg naar Belem, één van de drukste havensteden van het land geblokkeerd, aldus de Braziliaanse autoriteiten.

Getuigen zagen twee kleine auto’s tijdens het ongeluk in het water verdwijnen, maar over mogelijke inzittenden konden ze de politie geen informatie geven. De kans dat de passagiers de val van de 200 meter hoge brug hebben overleefd, is uiterst klein. De vijf bemanningsleden van de veerboot bleven wel ongedeerd.



Gouverneur Helder Barbalho sprak in een eerste reactie over een “trieste dag”. ,”Op dit moment is onze prioriteit de zoektocht naar de slachtoffers en de steun aan hun families.”

Inspectie

Volgens lokale media zijn tijdens een inspectie van de brugpilaren begin januari al corrosieproblemen aan het licht gekomen. De regering vond het probleem destijds niet serieus genoeg om de brug te sluiten voor al het verkeer, maar vroeg wel geld aan voor noodmaatregelen, aldus een rapport.

De gouverneur schat dat de reparatie aan de brug en nieuwe veiligheidsmaatregelen zo’n 25 miljoen dollar zullen gaan kosten en dat de werkzaamheden ongeveer een jaar zullen duren. Ook zei hij dat er waarschuwingsborden op de pilaren van andere bruggen in de buurt zullen worden aangebracht.