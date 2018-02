Veenbrand in Nederlands natuurgebied kan nog weken aanhouden LB

28 februari 2018

11u27

Bron: Belga 0 De veenbrand die sinds gisteravond woedt in natuurgebied de Deurnese Peel in Nederland kan nog weken aanhouden. De brandweer is er zeker van dat de brand door menselijk handelen is ontstaan.

De brand woedt op een voor de brandweer onbereikbare plek tussen Liessel en Griendtsveen in de provincie Limburg. Vorig jaar juni was er in het natuurgebied ook al een brand.

"Toen hield de brand ongeveer drie weken aan en werd er ongeveer 21 hectare beschadigd", aldus een woordvoerder van de brandweer.

"Trekt de brand nu richting waterrijk gebied, dan kan deze snel voorbij zijn. Maar het kan ook nog weken aanhouden." Door de brand raakt het natuurgebied beschadigd en kunnen dieren in het gebied omkomen, zegt hij.

Omliggende plaatsen als Liessel en Helenaveen kunnen stank en overlast door rook ondervinden, maar een echt gevaar is er niet.