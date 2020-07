Veelbelovende bloedtest mogelijk doorbraak in onderzoek naar Alzheimer NLA

29 juli 2020

11u13

Bron: The Guardian 2 Bloedtests die het gehalte van het eiwit ‘tau’ meten, zijn veelbelovend om een behandeling van de ziekte van Alzheimer te ontwikkelen. Dat zeggen verschillende onderzoeksgroepen die hun resultaten op een conferentie in Chicago hebben voorgesteld.

Wetenschappers uit verschillende onderzoeksgroepen hebben hun onderzoeken naar de ziekte van Alzheimer gepresenteerd op de Alzheimer’s Association International Conference in Chicago. Meerdere studies toonden aan dat het mogelijk is om het gehalte van een eiwit genaamd ‘tau’ te meten in het bloed. Tau en een ander eiwit, ‘amyloid’, worden al jarenlang onderzocht om tests en behandelingen voor dementie te ontwikkelen. Die eiwitten vormen kluwen en ophopingen in de hersenen, typische kenmerken voor de ziekte.

Minder omslachtig, goedkoper en nauwkeurig

De tests zouden Alzheimer kunnen opsporen bij mensen die nog in een vroeg stadium van de ziekte zitten en die zelfs nog geen symptomen hebben. Een bloedtest is een stuk minder omslachtig dan de huidige tests om Alzheimer op te sporen. Die zijn vaak duur en houden hersenscans of tests van het hersenvocht in.



Aan de hand van die bloedtest hopen de wetenschappers een behandeling te kunnen ontwikkelen die al in een vroeg stadium werkt. Momenteel lijken behandelingen de ziekte niet af te remmen of te stoppen van zodra iemand in een gevorderd stadium zit.

De nieuwe bloedtest ziet er veelbelovend uit: met een nauwkeurigheid tussen de 89 en 98 procent kan ze Alzheimer van andere neurodegeneratieve aandoeningen onderscheiden. “De bloedtest schijnt niet alleen nauwkeurig te zijn, maar kan ook al veranderingen aantonen voor de eerste symptomen opduiken. We hebben nu langere en grotere onderzoeken nodig die die resultaten bevestigen en we moeten uitzoeken of die test onderzoek naar nieuwe behandelingen voor Alzheimer kan versnellen”, zegt Fiona Carragher van de Alzheimer’s Society.

“Nog minstens vijf jaar tot bloedtest in praktijk gebruikt kan worden”

Volgens Clive Ballard, professor Ouderdomsziekten aan de University of Exter Medical School, is het nu vooral belangrijk dat de bloedtest ook in de klinische praktijk bevestigd wordt. “Er zal veel werk nodig zijn om de test in verschillende laboratoria te standaardiseren. Het zou dus nog minstens vijf jaar kunnen duren voor een nauwkeurige bloedtest in de ziekenhuizen aanwezig is.”

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen schat het aantal Alzheimergevallen in België op 220.104, in Vlaanderen zijn het er 136.624.