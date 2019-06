Veel te hoog vliegende drone botst bijna met traumahelikopter mvdb

Bron: Tubantia 1 Een traumahelikopter is bij de oostelijke Nederlandse stad Enschede bijna in botsing gekomen met een drone die veel hoger vloog dan wettelijk is toegestaan. Het onbemand vliegtuigje bevond zich gisteren in de vroege namiddag volgens de politie in een zogenoemde no-flyzone waar een vliegverbod geldt.

De eigenaar van de drone wordt opgespoord. De traumahelikoper moest, zo meldt de politie, plotseling uitwijken toen de drone opdoemde. “Gelukkig kon de traumaheli nog goed landen en zijn alle inzittenden veilig op de grond gezet”, aldus een politiewoordvoerster die spreekt van een levensgevaarlijke situatie. De drone vloog in de aanvliegroute voor traumahelikopters bij het ziekenhuis Medisch Spectrum Twente.



De helikopter was volgens de lokale krant Tubantia onderweg naar het ziekenhuis met een van de twee mensen die zwaargewond raakten door een ernstige aanrijding op de autoweg N36 in Wierden (provincie Overijssel).

Wil de eigenaar van de drone die afgelopen middag in de buurt van 'Het Janninkscomplex' vloog zich melden bij @POL_Enschede. Je bevond je binnen een NO-FLYZONE en de piloot van de traumaheli kon, door uit te wijken, maar net een botsing voorkomen! LuchtvaartOostNL(@ LuchtvaartO_NL) link

Graag komt de Politie in contact met de eigenaar cq piloot van een Drone die rond 17:55 heeft gevlogen thv Haaksbergerstraat/ Zuiderval te Enschede. https://t.co/QNUhwqvSFt#DRONE #ENSCHEDE @Politie @DePolitieheli #Traumaheli pic.twitter.com/eZsbz4YHac LuchtvaartOostNL(@ LuchtvaartO_NL) link

