Veel smog door vuurwerk en mist in Nederland

01 januari 2020

Bron: Belga, ANP 0 Het afsteken van vuurwerk in combinatie met zeer dichte mist heeft tijdens de jaarwisseling gezorgd voor veel smog door fijnstof in Nederland. De hoogstgemeten concentratie fijnstof was in Heerlen in Nederlands Limburg. Smog kan zorgen voor ademhalingsklachten en andere gezondheidsproblemen.

De luchtkwaliteit boven de grote Nederlandse steden, boven de stad Groningen, rond Eindhoven en boven Arnhem was enige tijd zeer slecht, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Vanmiddag was de luchtkwaliteit in vrijwel heel Nederland weer matig tot goed.

Het RIVM meet sinds vier jaar samen met burgers het effect van het afsteken van vuurwerk op smogvorming. Bij 750 burgers staat daarvoor een sensor. De piek in de fijnstofuitstoot was deze jaarwisseling iets hoger dan vorig jaar. Opvallend is volgens het RIVM dat het langer duurde voor de piek weer afzakte. Oorzaak daarvoor is de mist in combinatie met weinig wind, aldus het instituut.

Dichte mist

Dichte mist zorgde vannacht voor gevaarlijke situaties op de Nederlandse snelwegen. In de Nederlandse provincies Groningen, Friesland en Drenthe gold code rood, omdat het zicht daar minder dan tien meter was. Maar ook in andere delen van Nederland, waar er geen code rood gold, ontstonden dichte mistbanken die het zicht beperkten tot enkele meters.

Holy! Mijn zus en haar vriend reden tegen de vangrail op de a73. Zus en vriend helemaal in orde trouwens. Maar om thuis te komen moest ze voor de auto uitlopen. Hier loopt ze, een paar meter voor de auto. Er waren meerdere die zo thuis moesten komen pic.twitter.com/4Lg2tZKXh4 Boswachter Tim(@ BoswachterTim) link

