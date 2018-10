Veel schade en minstens één dode door orkaan Michael in Florida IB

11 oktober 2018

02u39

Bron: Belga 0 Orkaan Michael is aan land gegaan in Florida en richt er heel wat schade aan. Op de eerste beelden uit het rampgebied is te zien hoe daken werden weggeblazen en bomen en elektriciteitspalen afgerukt. Die beschadigden heel wat auto's. Er is ook al sprake van minstens één dode. De orkaan werd op voorhand bestempeld als "extreem gevaarlijk".

De orkaan, met windsnelheden tot 250 kilometer per uur, ging woensdag aan land in het badstadje Mexico Beach. Het gebied lijkt wel herschapen tot een oorlogszone, getuigen journalisten ter plaatse. Een deel van de huizen staan onder water en bijna alle bomen zijn afgerukt. Zo'n 375.000 inwoners kregen het advies om het gebied te verlaten, maar niet iedereen heeft dat gedaan. Er werden tientallen schuilplaatsen ingericht. In Tallahasee is de luchthaven gesloten en bleven ook de meeste winkels dicht.

lees verder onder de foto:

In de buurt van Greensboro kwam een man om het leven doordat een boom op zijn huis viel, zo bevestigen de autoriteiten.

lees verder onder de foto:

De reddingsdiensten zijn massaal uitgerukt om de schade op te meten en slachtoffers te helpen, aldus de gouverneur van Florida, Rick Scott.

De orkaan Michael trekt intussen verder noordwaarts en zou woensdagavond (lokale tijd) het zuidoosten van Alabama en het zuidwesten van Georgia bereiken. De windsnelheden zouden wel afnemen.

Hurricane #Michael Advisory 17A: Eye of Michael Moving Across Southwestern Georgia. https://t.co/VqHn0uj6EM National Hurricane Center(@ NHC_Atlantic) link