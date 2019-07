Veel schade en lichtgewonden na nog zwaardere aardbeving in zuiden van Californië, noodtoestand uitgeroepen IB TT

06 juli 2019

12u45

Het zuiden van Californië is vandaag opnieuw getroffen door een zware aardbeving, dit keer met een kracht van 7,1. Dat meldt het Amerikaanse geologisch bureau USGS. De beving vond om 20.19 uur lokale tijd plaats in de buurt van de stad Ridgecrest, op een diepte van 0,9 kilometer. Dezelfde regio werd donderdag nog getroffen door een aardbeving met een magnitude van 6,4: die beving wordt nu de 'voorschok' genoemd.

Het is voorlopig nog onduidelijk hoe ernstig de schade precies is in Ridgecrest, een woestijnstadje met ongeveer 30.000 inwoners waar volgens de plaatselijke autoriteiten wel al veel meldingen binnenlopen. Meerdere huizen zijn er in brand gevlogen door gesprongen gasleidingen. Er zijn geen doden gevallen, maar meerdere mensen raakten wel lichtgewond. De brandweer meldt dat huizen zijn verschoven en dat er overal barsten te zien zijn. De Los Angeles Times meldt dat meer dan tweeduizend mensen in Ridgecrest en omgeving zonder stroom zitten.

De brandweer van de county San Bernardino meldt dat de schade aanzienlijk groter is dan na de beving van donderdag. Gavin Newsom, de gouverneur van Californië, heeft in de county de noodtoestand uitgeroepen.

De schok was te voelen tot in Los Angeles, maar het brandweerkorps van de stad zegt dat er geen grote schade in die miljoenenstad gemeld is. Op een aantal plaatsen viel vanmorgen wel de stroom uit.

In response to another large earthquake in Southern California tonight, I have activated the @Cal_OES state operation center to its highest level. The state is coordinating mutual aid to local first responders. Gavin Newsom(@ GavinNewsom) link

Kans op nieuwe beving binnen de 24 uur

Donderdag werd dezelfde regio nog getroffen door een aardbeving met een magnitude van 6,4. In Ridgecrest raakten toen zo'n twintig mensen gewond, en brandden er meerdere huizen af. Volgens het Amerikaans Geologisch Bureau USGS hebben sinds de beving van donderdag constant kleine naschokken met een kracht tussen de 2 en 3 plaatsgevonden. In totaal werden meer dan 1.400 nieuwe bevingen geregistreerd. USGS stelt dan ook dat de beving van donderdag een voorloper voor die van vandaag. CNN bericht dat deze laatste aardbeving elf keer sterker was dan de vorige.

Seismologe Lucy Jones, van het California Institute of Technology, had donderdag al gezegd dat “er ongeveer één kans op 20 is dat deze plaats in de komende dagen een nog krachtiger aardbeving zal ondergaan”. Vandaag voegde ze er nog aan toe dat er nu opnieuw 5 tot 10 procent kans is dat de beving van vandaag gevolgd wordt door een nog zwaardere, mogelijk al binnen de 24 uur.

Kort na deze nieuwe zware beving zijn er in elk geval al meerdere naschokken met een kracht van 4 tot 4,7 gevoeld. In de buurt van Ridgecrest zijn de afgelopen 24 uur alleen al meer dan 200 bevingen met een magnitude van 2,5 en meer geweest.

Like any quake, today's M7.1 has a 1 in 20 of being followed by something even bigger. Smaller quakes - M5s are likely and a M6 is quite possible. Dr. Lucy Jones(@ DrLucyJones) link

Wat betekenen de cijfers bij een aardbeving?

De energie die bij een aardbeving vrijkomt, wordt weergegeven volgens de ‘schaal van Richter’, het cijfer noemen we de magnitude. Het getal geeft de trillingen weer die op een seismograaf worden geregistreerd.

De schaal van Richter is een logaritmische schaal. Een toename van één magnitude-eenheid betekent in de praktijk een ongeveer 30 keer hogere energie die vrijkomt. Bij magnitude 7 is de vrijgekomen energie dan ook 900 keer (30x30) groter dan magnitude 5, bij magnitude 8 is dat al 27.000 keer zo groot. In 1906 werd San Francisco verwoest door een aardbeving met een geschatte magnitude van 7,9. Meer dan 3.000 mensen kwamen om, vooral in de branden die 80 procent van alle gebouwen in de stad in de as legden.

#Earthquake(Update): 911 calls coming in from NW communities of #SBCounty. Homes shifted, foundation cracks, retaining walls down. One injury (minor) with firefighters treating patient. No unmet needs currently. ^eas SB County Fire(@ SBCOUNTYFIRE) link

Conditions through SR178 in the Canyon pic.twitter.com/l3rnYGhutJ CHP Bakersfield(@ BakersfieldChp) link

So the M6.4 was a foreshock. This was a M7.1 on the same fault as has been producing the Searles Valley sequence. This is part of the same sequence - Dr. Lucy Jones(@ DrLucyJones) link

#Safety Reminder When Shaking Starts: DROP, COVER, HOLD ON! #Earthquake Prepare For Aftershocks. When Shaking Starts: DROP, COVER, HOLD ON! #kerncountyfiredepartment Kern County Fire(@ kerncountyfire) link