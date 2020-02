Veel meer geld naar politieke advertenties dan vorige verkiezingscampagne in de VS AW

12 februari 2020

13u32

Bron: Belga 0 In de Verenigde Staten zal tijdens de verkiezingscampagne deze keer meer geld naar politieke advertenties gaan dan in de vorige campagne in 2015-16. Dat blijkt uit een studie van onderzoeksbureau eMarketer.

Volgens eMarketer zullen uitgaven voor politieke publiciteit tijdens de verkiezingscampagne oplopen tot 6,89 miljard dollar (6,3 miljard euro), wat 63 procent meer is dan in de campagne 2015-16.



Politieke advertenties op het internet, en sociale media in het bijzonder, krijgen veel aandacht de laatste jaren. Maar toch gaat twee derde van de bestedingen nog naar reclame op televisie, schat eMarketer. Het aandeel van televisie is zelfs toegenomen, luidt het. Vooral om oudere Amerikanen te bereiken, is de televisie nog altijd waardevol.



Op het internet neemt Facebook een erg dominantie positie in. Ongeveer 60 procent van het geld dat politici uitgeven aan online advertenties, gaat naar Facebook. Het gaat om bijna 800 miljoen dollar. Google is goed voor 18,2 procent.