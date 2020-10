Veel meer Democraten dan Republikeinen hebben al gestemd, “paniek in partij Donald Trump” TT

02 oktober 2020

23u16

Bron: The Washington Post, The New York Times 0 Uit voorlopige statistieken van vijf strijdstaten in de Amerikaanse presidentsverkiezingen blijkt dat de overgrote meerderheid van kiezers die er nu al hun stem per post hebben uitgebracht, Democraten zijn. Volgens The Washington Post veroorzaken de cijfers “paniek” binnen de Republikeinse partij, aangezien de staten cruciaal zijn in Donald Trumps strategie om herverkozen te geraken. Er zou gevreesd worden dat Trumps constante aanvallen op stemmen per post zijn partij uiteindelijk meer nadeel dan voordeel zullen opleveren.

Meer dan 9 miljoen burgers hebben in Pennsylvania, Florida, North Carolina, Maine en Iowa al een stembiljet aangevraagd om dat per post te kunnen terugsturen, blijkt uit openbare data die die staten zelf vrijgeven. 52 procent van de aanvragers staat geregistreerd als Democraat, 28 procent als Republikein en 20 procent als onafhankelijke. In Pennsylvania, dat in 2016 nog nipt voor Trump stemde, zijn bijvoorbeeld 1,5 miljoen stembiljetten aangevraagd door Democraten, 560.000 door Republikeinen, en 220.000 door onafhankelijken. Dezelfde trend zou overigens te zien zijn in Ohio, Minnesota, New Hampshire en Wisconsin, vier andere 'battleground states’, maar de data daarvan zijn niet publiek.

Niet alleen wat het aantal aanvragen betreft lopen de Democraten momenteel voorop, dat is ook het geval als het gaat om al teruggestuurde stembiljetten. In Florida, een van de belangrijkste strijdstaten van de verkiezingen, zijn al 5,3 miljoen kiesbrieven aangevraagd. 46 procent daarvan werden aangevraagd door geregistreerde Democraten, 31 procent door Republikeinen en 22 procent door onafhankelijken. Van die miljoenen kiesbrieven zijn er tot nu toe een kleine 350.000 teruggestuurd, 54 procent door Democraten, 27 procent door Republikeinen en 17 procent door onafhankelijken.

In North Carolina, een andere strijdstaat, die de voorbije vijf verkiezingen slechts één keer voor de Democraten stemde, liggen die eveneens op kop. 53 procent van de al teruggestuurde kiesbrieven komen van Democratische kiezers, 17 procent van Republikeinse.

Grote ogen

Volgens The Washington Post trekken toppolitici binnen de Republikeinse partij grote ogen bij de voorlopige cijfers. De Republikeinen rekenen weliswaar meer op kiezers die pas op verkiezingsdag hun stem persoonlijk uitbrengen, terwijl de Democraten al maandenlang veel meer moeite doen om hun kiezers warm te maken per post te stemmen. Maar stilaan wordt toch gevreesd dat bijvoorbeeld oudere kiezers - die in hogere mate voor de Republikeinen stemmen - uiteindelijk thuis zullen blijven uit vrees besmet te geraken met het coronavirus. Zeker aangezien de coronasituatie over vijf weken moeilijk te voorspellen is. Als die kiezers dan ook nog eens niet per post stemmen omdat president Trump die stemmethode in diskrediet blijft brengen, is hun stem gewoon verloren.

De gesprekken die de krant voerde met Republikeinse partijbonzen vonden nog plaats voordat bekend raakte dat Trump zelf besmet is met het coronavirus.

De kwestie zou zo urgent zijn dat Senaatsfractieleider Mitch McConnell twee keer een vergadering heeft gehad met de president om hem te vragen te stoppen foute informatie over stemmen per post te verspreiden. Officieel zeggen de Republikeinen echter dat de achterstand te verwachten is, en goedgemaakt zal worden op 3 november zelf. “De Democraten hebben het hun missie gemaakt om een volledige verkiezing per post te eisen, die fraude en chaos in het systeem zal brengen”, aldus partijwoordvoerder Mike Reed. “Je zal vooral Democraten per post zien stemmen, terwijl onze kiezers massaal persoonlijk zullen gaan stemmen, vooral op verkiezingsdag.”

