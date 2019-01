Veel Italianen kijken weer op naar Mussolini Eveline Rethmeier

30 januari 2019

14u24

Bron: AD 0 De verheerlijking van fascisme en Benito Mussolini maakt een comeback in Italië. De geboorteplaats van de dictator is een bedevaartsoord voor neofascisten.

Het gebeurt razendsnel. Bezoekers gooien voor het graf van Benito Mussolini hun rechterarm gestrekt omhoog, om die daarna weer snel in hun jaszak op te bergen. De bloemen voor het graf zijn vers. Op een lint staat ‘voor altijd in ons hart’. Het zijn stelletjes, vriendengroepen en tienerduo’s die vandaag ondanks de snijdende kou een ‘dagje Predappio’ komen doen. Drie dagen per jaar ziet het op deze begraafplaats zwart van de mensen: op Mussolini’s geboortedag in juli, op zijn sterfdag in april en op de jaarlijkse herdenking van de historische mars naar Rome van 28 oktober 1922.

