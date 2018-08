Veel doden en gewonden bij aanval taliban in Oost-Afghanistan TTR

10 augustus 2018

18u19

Bron: Belga 0 In het oosten van Afghanistan hebben honderden taliban gisterennacht Ghazni, de hoofdstad van de gelijknamige provincie, aangevallen. Volgens de woordvoerder van het provinciebestuur, Arif Nuri, lanceerden de radicaalislamitische militanten de aanval vanuit verschillende richtingen met ondersteuning van mortiervuur. De extremisten leverden urenlange gevechten met de veiligheidstroepen, die in de vroege avond nog steeds aan de gang waren.

Minstens zestien politieagenten en soldaten werden bij de gevechten gedood en meer dan dertig anderen raakten gewond. Het ministerie van Defensie had het over minstens 150 gewonde of gedode extremisten. De troepen slaagden er later in de taliban uit het stadscentrum te verdrijven, zei de woordvoerder van Defensie, Mohammed Radmanish, vanavond. "De situatie in de stad is onder controle". De troepen trachten nu de opstandelingen uit de buitenwijken van de stad te te verdrijven. Daar vuurden de extremisten nog sporadisch op de politie en het leger.

Lokale bewoners hadden eerder bericht dat de taliban zich in huizen en winkels in de buitenwijken hadden verschanst en van daaruit de veiligheidstroepen op de korrel namen. Verschillende gebouwen gingen in de vlammen op. Volgens Radmanish zijn intussen special forces gearriveerd en ook de luchtmacht is ingezet. Een Amerikaanse drone voerde in de voormiddag een luchtaanval uit.

Doden en gewonden

Tegen de namiddag waren minstens 16 mensen gedood, waarvan 14 manschappen van de veiligheidstroepen en twee burgers, aldus het hoofd van de lokale gezondheidszorg, Bos Mohammed Hemat. Nog eens 23 manschappen en zeven burgers liepen verwondingen op. De ziekenhuizen en de provincieraad waren in de late namiddag telefonisch niet meer te bereiken, omdat eerst de stroom in de stad was uitgevallen en later de gsm-ontvangst. Ook de ontvangst van radio en televisie was onderbroken.

Ghazni telt naar schatting 150.000 inwoners en ligt aan een belangrijke ringweg, een noord-zuidverbinding, die de hoofdstad Kaboel met de zuidelijke stad Kandahar verbindt. Volgens lokale nieuwsbronnen werd het verkeer op het traject stilgelegd. Waren de taliban met hun aanval in hun opzet geslaagd, hadden ze het noorden praktisch van het zuiden afgesneden. (Lees hieronder verder.)

Veiligheidssituatie

De situatie in de provincie Ghazni is de voorbije maanden erg verslechterd. De taliban hebben die zo goed als volledig onder controle, met uitzondering van de regionale hoofdstad en vier van de achttien districten. Volgens militaire bronnen controleren de taliban momenteel bijna 14 procent van het land. In slechts 30 procent van het land wordt niet gevochten. Andere bronnen zeggen dan weer dat de opstandelingen veel meer gebied controleren.

Verschillende functionarissen uit Ghazni klagen over de slechte veiligheidssituatie. Experten vreesden een aanval. Lokale commentatoren werpen ook de vraag op of het de taliban door de historische wapenstilstand van juni niet makkelijker werd gemaakt om in Ghazni bijeen te komen. De taliban en de regering hielden zich drie dagen aan de wapenstilstand. Maar de regering besliste eenzijdig om die 19 dagen te laten duren, een periode dat de veiligheidstroepen zich enkel verdedigden, maar geen offensieven uitvoerden.

De aanval op de provinciehoofdstad komt ook op een moment dat verwacht werd dat Ghazni een nieuwe wapenstilstand wilde aankondigen. Na het succes van de eerste mini-vrede was bij veel Afghanen de hoop groot dat een tweede bestand veel langer zou kunnen duren. De aanval op Ghazni geeft nu iedereen gelijk die al niet veel hoop koesterde bij de eerste wapenstilstand.

Wapenstilstand

De president kreeg vandaag bakken kritiek en hoongelach over zich heen. Gisteren had hij tijdens een toespraak in de stad Kapisa een nieuwe wapenstilstand ter sprake gebracht en euforisch gezegd: "En op de dag dat de wapenstilstand van kracht wordt, trakteren we de taliban op ijsjes. Lang leve de ijsjes! ". Twitteraars grapten dat de inwoners van Ghazni zich geen zorgen hoefden te maken, de taliban kwamen enkel langs voor een ijsje.

Veiligheidsexperten wezen er vandaag op dat het wel een tijd kan duren voor de stad weer helemaal bevrijd is van de taliban. De aanval op Ghazni was de tweede op een provinciehoofdstad dit jaar. Half mei slaagden de taliban erin om delen van Farah, de hoofdstad van de gelijknamige provincie in het westen van Afghanistan, te veroveren. Ze bezetten kortstondig een aantal regeringsgebouwen, vooraleer ze door de politie en het leger met ondersteuning van Amerikaanse luchtaanvallen weer werden verdreven. Ook de noordelijke stad Kunduz was in 2015 en 2016 een tijdje in handen van de taliban gevallen.