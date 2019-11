Veehouder moet 8.000 euro boete wegens geurhinder van zijn koeien mvdb

25 november 2019

11u57

Bron: La Montagne 5 Een veehouder uit het centraal-zuidelijke Franse departement Cantal is door de rechtbank veroordeeld tot een boete van 8.000 euro wegens de geurhinder van zijn koeien, meldt La Montagne.

Het was een gepensioneerd koppel dat de kat meer dan tien jaar geleden de bel aanbond. Het echtpaar ruilde in 2001 de stad Saint-Étienne voor Jallès, een gehucht van het landelijke Lacapelle-Viescamp. Ze kwamen zo nabij de boerderij van Nicolas Bardy (nu 39) te wonen. Zijn familie houdt op de plek al zes generaties koeien.



De nieuwe buren ondervonden last van de geur en namen een advocaat onder de arm. Een door de rechtbank opgestarte bemiddelingsprocedure haalde niets uit waardoor het dossier van rechtbank tot rechtbank heen-en- weer ging. Zelfs het Hof van Cassatie in Parijs moest zich over de burenruzie buigen.

120.000 euro

Naarmate de procedures vorderden , verkregen de buren dat Bardy zijn koeien honderden meters verder moest onderbrengen in nieuwe stallen. Iets wat de man minstens 120.000 euro kost . Ook de balen stro moesten verplaatst. Een in 2017 gelanceerde petitie die door meer dan 122.000 mensen werd ondertekend, kon daarin geen verandering brengen.



De werkzaamheden van de stallen liepen vertraging op, waardoor de zaak opnieuw voor de rechter belandde. Het hof van beroep in Limoges oordeelde vorige week dat de veehouder zich schuldig maakt aan geurhinder en legde hem een boete op van 8.000 euro. Een moegetergde Bardy is het geheel oneens met de beslissing, maar legt zich neer en ziet af van verdere juridische stappen. Meteen het einde van het juridisch steekspel dat de veehouder al meer dan 10.000 euro aan proceskosten heeft gekost. De man stelt nu zijn hoop in een crowdfunding waar al meer dan 12.000 euro is voor ingezameld.