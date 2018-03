Veediefstal in Zuid-Soedan loopt uit de hand: minstens 22 doden kv

12 maart 2018

15u29

Bron: Belga 0 In het door een burgeroorlog geteisterde Zuid-Soedan zijn bij gevechten tijdens een veeroof minstens 22 mensen gedood. Er raakten ook zeker 17 mensen gewond. Dat deelde de minister van Informatie van de zuidelijke deelstaat Terekeka vandaag mee.

Een gewapende groep had het dorp Tindilo aangevallen en een negentigtal 90 runderen gestolen, zei David Laku Jombe.

Gewelddadige veediefstallen of conflicten over graasgronden zijn in het Oost-Afrikaanse land niet ongewoon. Na jarenlange conflicten zijn boeren in Zuid-Soedan vaak gewapend met automatische vuurwapens, waardoor geschillen makkelijk kunnen escaleren. Bovendien woedt er in het olierijke land sinds 2013 een burgeroorlog. Tienduizenden mensen zijn daarbij omgekomen, rond de vier miljoen Zuid-Soedanezen zijn voor het geweld gevlucht.