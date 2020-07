Vechtpartij mondt uit in schietincident: 13 gewonden bij bijeenkomst in Illinois IB

20 juli 2020

03u33

Bron: Belga, USA Today 0 Bij een schietincident in Peoria, in de Amerikaanse staat Illinois, zijn zondag zeker dertien mensen gewond geraakt. Dat melden de lokale autoriteiten. Er zouden meerdere mensen geschoten hebben op een menigte die was samengekomen.

De politie kreeg zondagochtend een oproep over een vechtpartij tijdens een bijeenkomst aan een rivier. Daar aangekomen troffen ze twee mensen aan met ernstige schotwonden. Er waren op dat moment zo'n 200 personen aanwezig. Later bleken nog elf anderen naar het ziekenhuis gevoerd te zijn met schotwonden. Niemand zou in levensgevaar verkeren.

De gewonden zijn zes mannen en zeven vrouwen. Volgens experts kwamen de schoten niet van één maar meerdere personen. Voorlopig is nog niemand gearresteerd. Op de vraag van journalisten of er bendes betrokken waren bij het incident, antwoordde de politiewoordvoerder dat het ging om “meerdere groepen die aan het vechten waren.”



