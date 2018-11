Vechtersbaas (38) doet aangifte tegen Efteling-medewerker na ruzie over parkeerkaart: “Hij begon met schoppen” Sebastiaan Quekel

09 november 2018

16u43

De 38-jarige man uit Tilburg die dinsdag werd aangehouden na een vechtpartij bij de Efteling, gaat aangifte doen tegen een medewerker van het pretpark. Dat laat zijn advocaat Geoffrey Woodrow weten aan het Brabants Dagblad. Volgens zijn cliënt is niet hij, maar de medewerker met het geweld begonnen. De Efteling en de politie willen zolang het onderzoek loopt niet reageren.

De bezoeker wilde dinsdag rond sluitingstijd met de auto het parkeerterrein van het park verlaten, maar kreeg de slagboom niet open. Hij bleek het parkeerabonnement van een vriendin bij zich te hebben, wat niet is toegestaan.

Een parkeermedewerker sprak de man daarop aan en weigerde voor hem de slagboom open te doen. De ruzie liep al snel volledig uit de hand: de bezoeker vloog uit de auto en sloeg de medewerker met gebalde vuist in het gezicht.

Ook een andere medewerker, die zijn collega wilde beschermen, werd meerdere keren in het gezicht geslagen. De bezoeker schopte hem vervolgens zo hard dat hij op de grond viel.

Spijt

De Tilburger, een trouw bezoeker van de Efteling, heeft veel spijt van zijn geweldsexplosie, maar geeft wel aan dat het verhaal in de media onvolledig en ongenuanceerd is. Volgens hem is de medewerker begonnen met het geweld en was hij wél van plan de tien euro aan parkeerkosten te betalen.

Het geld viel alleen op de grond en dat leidde tot een agressieve reactie van de medewerker, verklaart hij. Samen met zijn advocaat Geoffrey Woodrow gaat hij aangifte doen tegen deze medewerker.

