Vechtende ex-medewerker Macron: "Ik ben nooit lijfwacht van Franse president geweest" TTR

19 september 2018

14u19

Bron: Belga 0 De vroegere veiligheidsmedewerker van de Franse president Emmanuel Macron, Alexandre Benalla, heeft vandaag tegenover een onderzoekscommissie van de Franse Senaat ontkend lijfwacht van het staatshoofd te zijn geweest. De zaak-Benalla is één van de ergste politieke crisissen waarmee de sociaalliberale president te maken heeft gekregen.

"Ik ben nooit de lijfwacht van Emmanuel Macron of politieagent geweest", zei de 27-jarige Benalla tegenover senatoren die wat meer uitleg wilden over zijn vroegere functies. "Mijn functie was op het laagste niveau die men op het presidentieel kabinet aantreft", zei Benalla.

De "Benallagate" brak op 18 juli uit toen de krant 'Le Monde' berichtte dat een man die op 1 mei twee manifestanten had gemolesteerd niemand minder was dan Benalla, een veiligheidsmedewerker van Macron. Justitie opende een onderzoek en stelde Benalla in verdenking. Het Elyseé ontsloeg hem. Tegenover de Senaatscommissie zei Benalla ook dat hij niet voor de presidentiële, maar voor zijn eigen veiligheid een wapen droeg.