Vattenfall zet bouw ‘s werelds grootste windpark op zee voor Nederlandse kust door JOBR

04 juni 2020

15u06

Bron: ANP 0 Energiereus Vattenfall zet de bouw van windpark Hollandse Kust Zuid 1-4 door. Het Zweedse concern heeft de definitieve investeringsbeslissing genomen voor de realisatie van het grootste windpark op zee ter wereld.

Het windmolenpark komt op ongeveer 18 kilometer van de Nederlandse kust tussen Den Haag en Zandvoort te liggen en zal 140 windturbines tellen. De bedoeling is dat Hollandse Kust Zuid tegen 2023 volledig operationeel is. De capaciteit van het park is dan 1.500 megawatt. Dat is gelijk aan het stroomgebruik van ruim 2 miljoen huishoudens.

Vattenfall liet zich niet uit over de kosten die zijn gemoeid met de realisatie, maar naar verluidt gaat het om een paar miljard euro.

Lees ook:

Grootste windmolenpark voor onze kust draait: 44 turbines leveren elektriciteit aan 400.000 gezinnen

Windmolenparken op zee moeten draaien in lagere versnelling

Regering rekent op spookwindmolens