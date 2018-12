Vaticaanse rechtbank spreekt eerste veroordeling voor witwassen uit ttr

27 december 2018

14u17

Bron: belga 0 Het Vaticaanse gerecht heeft voor het eerst een veroordeling uitgesproken wegens witwaspraktijken. Dat heeft het Vaticaan bevestigd. Een Italiaanse vastgoedondernemer, Angelo Proietti, werd veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar en 6 maanden. Meer dan een miljoen euro werd verbeurdverklaard.

Het geld stond op een rekening bij de bank van het Vaticaan, het Instituut voor Religieuze Werken. Bij de start van het onderzoek naar de zakenman in 2014 werd het geld vastgezet. De veroordeling dateert al van 17 december, maar het Vaticaan heeft er nu pas over gecommuniceerd.

Volgens de Heilige Stoel is het verdict van essentieel belang. Het Vaticaan wil duidelijk maken dat het menens is met de strijd tegen financiële misdrijven, na kritiek over uitblijvende successen. De bank van het Vaticaan wordt er al jaren van beschuldigd geld van maffiabazen en belastingontduikers te verbergen.