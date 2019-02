Vaticaan zet omstreden Amerikaanse kardinaal McCarrick uit ambt SPS

16 februari 2019

10u01

Het Vaticaan heeft de Amerikaanse kardinaal Theodore McCarrick uit zijn ambt gezet. McCarrick wordt beschuldigd van seksueel misbruik. Hij verliest zijn clericale status.

Vorig jaar had paus Franciscus al een grondig onderzoek bevolen in de archieven van het Vaticaan, nadat een voormalige pauselijke nuntius in de VS de paus en andere hooggeplaatste geestelijken ervan had beschuldigd dat ze misbruik door McCarrick jarenlang in de doofpot staken.