Vaticaan zet deur op kier voor priesterwijdingen van gehuwde mannen in Amazone LH

17 juni 2019

14u50

Bron: Belga 0 Het Vaticaan denkt aan de mogelijkheid om in afgelegen gebieden van het Amazonegebied, waar er een tekort aan rooms-katholieke geestelijken is, getrouwde mannen tot priester te wijden. Dit hebben de Amerikaanse nieuwszender CNN en de ter zake gezaghebbende Franse krant La Croix gemeld op gezag van een document dat op tafel zal liggen van een synode omtrent de Amazone.

Van 6 tot 27 oktober vindt in het Vaticaan een bisschoppensynode plaats aangaande het Amazonegebied. Maandag heeft het Vaticaan met het oog hierop een werkdocument vrijgegeven. In voorzichtige termen suggereert het de mogelijkheid van het tot priester wijden van getrouwde mannen.

"Overwegend dat het celibaat een geschenk is voor de kerk, wordt gevraagd voor de meest afgelegen gebieden van de regio (de Amazone) de mogelijkheid te onderzoeken van het tot priester wijden van ouderen, bij voorkeur inheems, gerespecteerd en door hun gemeenschap aanvaard, ook als ze een stabiel en gesteld gezin hebben, om de ermee (met de kerk) gepaard gaande sacramenten te kunnen verzekeren en het christenleven in stand te houden", zo luidt de aangehaalde tekst.

Het tot priester wijden van getrouwde mannen is het niet hetzelfde als priesters toelating te geven tot huwen, merkt CNN op.



De synode zal zich ook buigen over de rol die vrouwen in de katholieke gemeenschap in het gebied kan worden toebedeeld, aldus de zender en de krant.