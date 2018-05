Vaticaan waarschuwt kloosterzusters zich niet te veel in te laten met sociale media "De middelen moeten gebruikt worden met soberheid en discretie" TT

16 mei 2018

13u43

Bron: The Guardian, Newsweek 4 "De reflectie en stilte kan uitgehold worden wanneer het klooster gevuld is met geluiden, nieuws en woorden." Met dat argument heeft het Vaticaan nieuwe richtlijnen uitgevaardigd voor kloosterzusters wereldwijd. Om hun leven ten volle aan God te kunnen wijden, stellen ze zich maar beter terughoudend op bij het gebruik van sociale media als Facebook en Twitter.

De meer dan 38.000 kloosterzusters worden geacht enige afstand te bewaren van de rest van de wereld en de samenleving, willen ze hun speciale relatie tot God in stand houden. Maar vandaag de dag is dat met de moderne communicatiemiddelen moeilijker dan ooit, weet het Vaticaan. Met "de manieren van sociale communicatie, in alle verscheidenheid zoals die vandaag bestaat", moeten de nonnen dan ook voorzichtig omspringen.

De richtljnen, getiteld Cor Orans of Biddend Hart, zijn een omzetting van de Apostolische Constitutie die paus Franciscus al in 2016 uitvaardigde. Het document van meer dan 300 artikels werd gisteren voorgesteld op een persconferentie en bevat allerlei aanbevelingen over hoe kloosterzusters hun leven moeten leiden. Het gaat dan bijvoorbeeld over wettelijke, administratieve en spirituele zaken, maar dus ook over communicatie.

Niet bedoeld "om tijd te verspillen"

Sociale media zijn volgens het document niet verboden, maar het gebruik ervan moet wel bewust en met enige voorzichtigheid gebeuren. De nieuwe middelen moeten gebruikt worden "met soberheid en discretie, niet enkel wat betreft de inhoud, maar ook wat betreft de hoeveelheid en het type informatie".

Ze mogen dan ook "geen manier worden om tijd te verspillen of om te ontsnappen aan de eisen van het leven in een gemeenschap". Ook mogen ze geen schade toebrengen "aan uw roeping, of een obstakel worden voor uw leven dat volledig gewijd is aan reflectie".

Een drietal weken geleden ging een post van een groep Spaanse nonnen viraal die op Facebook hadden geprotesteerd tegen de lichte straf die vijf mannen hadden gekregen na een groepsverkrachting. De zusters van het klooster van Hondarribia schreven dat alle vrouwen in hun ogen "het recht moeten hebben om niet veroordeeld, verkracht, geïntimideerd, vermoord of vernederd te worden".