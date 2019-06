Vaticaan verplicht lekenbewegingen tot anti-misbruikbeleid KVE

28 juni 2019

16u40

Bron: Belga 0 Tegen eind december moet elke katholieke beweging en vereniging van katholieke leken van het Vaticaan formele regels en richtlijnen hebben over de behandeling van klachten over seksueel misbruik en de preventie daarvan. Dat meldt het Vaticaan op zijn website.

Het ontwikkelen van procedures is slechts een onderdeel van het hele proces om de katholieke Kerk van de cultuur van misbruik te zuiveren, luidt het. "Onze Kerk heeft ook een mentaliteitsverandering nodig. Die moet het taboe doorbreken waardoor slachtoffers van misbruik stil zijn gebleven en waardoor er bij misbruik te vaak de andere kant werd opgekeken."

De regels en procedures moeten ervoor zorgen dat leden van de verenigingen en bewegingen misbruik durven rapporteren zonder angst voor vergelding of uitsluiting. Laksheid of een gebrek aan structuur kan zorgen voor een klimaat waarin misbruik kan plaatsvinden, wordt gesteld. Het Vaticaan herinnert eraan dat lekenbewegingen en verenigingen zich moeten houden aan het burgerlijke- en kerkelijk recht inzake de melding van misbruik, dat ook machtsmisbruik omvat of dat nu gepleegd wordt door een geestelijke of een leek en ook als volwassenen daarvan het slachtoffer zijn.