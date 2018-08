Vaticaan trekt uitspraak paus over "psychiatrie voor jonge homoseksuelen" in Paus over kinderen met "homoseksuele neigingen": "Psychiatrische begeleiding kan helpen" kv

27 augustus 2018

04u35

Bron: Belga, AP 158 Het Vaticaan heeft de uitspraken van paus Franciscus over homoseksualiteit bij jonge kinderen ingetrokken. De paus had gisteren tijdens de terugvlucht na het bezoek aan Ierland verklaard dat de psychiatrie kan helpen bij jonge kinderen met homoseksuele neigingen.

De paus werd door een Ierse journalist gevraagd naar zijn aanbevelingen voor ouders die homoseksuele neigingen zouden vaststellen bij hun kinderen. "Ik zou hen aanbevelen om te bidden, om niet te veroordelen, de dialoog aan te gaan, begrip te tonen en een plaats te geven aan de zoon of dochter", antwoordde de kerkvader, maar "als zich dat al manifesteert op jonge leeftijd, dan kan de psychiatrie een belangrijke bijdrage leveren. Het is een andere zaak als het zich manifesteert na de leeftijd van 20 jaar."

De Argentijn noemde "je zoon of dochter miskennen, omdat ze homoseksuele neigingen hebben" wel een "grote tekortkoming als vader of moeder", maar kreeg toch bakken kritiek over zich heen.

"Ik zal nooit zeggen dat zwijgen een remedie is. Je zoon of dochter miskennen, omdat ze homoseksuele neigingen hebben is een grote tekortkoming als vader of moeder", zei de paus nog.

Het woord "psychiatrie" is nu uit de officiële communicatie van het Vaticaan gehaald, "om de gedachtegang van de paus niet te veranderen", zegt een woordvoerder. "Als de paus refereert aan 'psychiatrie', dan is het duidelijk dat hij dat doet als een voorbeeld voor allerhande zaken die kunnen worden ondernomen. Met dat woord wilde hij niet zeggen dat het om een psychiatrische ziekte gaat, maar eerder dat men ook moet kijken naar hoe de zaken er op psychologisch niveau voorstaan."

Stigmatiserende en onverantwoorde uitspraken

Volgens Vlaams Parlementslid Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) moet ons land reageren tegen de uitspraken van de paus. Hij vraagt dan ook dat de minister van Buitenlandse Zaken, Didier Reynders (MR) de pauselijke nuntius ontbiedt om duidelijk te maken dat deze uitspraken discriminerend zijn en diametraal staan op onze waarden en normen. Deze uitspraken zijn strijdig met de mensenrechten en de beginselen van non-discriminatie.

"Door te stellen dat er nog heel wat kan gedaan worden in de psychiatrie wanneer de homoseksuele neigingen van een kind duidelijk zijn, geeft het hoofd van het Vaticaan aan hoe het Vaticaan staat ten opzichte van homoseksualiteit," aldus De Gucht.