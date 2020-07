Vaticaan publiceert handboek voor onderzoek naar seksueel misbruik in de kerk AW

16 juli 2020

15u58

Bron: Belga 6 Op initiatief van paus Franciscus heeft het Vaticaan vandaag zijn richtlijnen bekendgemaakt aan de geestelijkheid omtrent de te voeren procedure bij vermoedens van seksueel misbruik van minderjarigen binnen de kerk van Rome.

In een “vademecum” gebundeld, vormen deze documenten een “instrument” om de lokale geestelijke autoriteiten te helpen bij de “delicate taak om correct zaken aan te pakken” wanneer religieuzen “worden beschuldigd” van misbruik van minderjarigen, zo legde de Spaanse kardinaal Luis Ladaria Ferrer als hoofd van de Congregatie voor de Geloofsleer uit.



De Argentijnse paus heeft van de strijd tegen de plaag van seksueel misbruik binnen de katholieke kerk een der prioriteiten van zijn pontificaat gemaakt. In februari 2019 riep hij in dit verband een onuitgegeven top van 114 voorzitters van bisschoppenconferenties bijeen. Franciscus engageerde zich toen om “uniforme richtlijnen te geven voor de kerk, terwijl hij het ook had over alle legale referenties in het civiel en het kerkelijk recht.



Het Vaticaan beklemtoont dat het niet een normatieve tekst betreft, en ook geen nieuwe wetgeving. Het handboek van meer dan dertig bladzijden en negen hoofdstukken moet wel duidelijkheid scheppen rondom de te doorlopen procedures en om deze correct uit te voeren, aldus het Vaticaan. Zo is er onder meer een formulier opgesteld om misdrijven en beschuldigingen te registreren.